2025 tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediye ödemesi ne zaman?

Binlerce kamu içisi tarafından merakla beklenen tediye ödemlerinin bu yılki takvimi netleşmişti. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek tediyenin ödenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm gözler şimdi yılda iki defa hesaplara aktarılan ödemelerin 2025 ilk ödeme takviminde olacak. Peki, 2025 tediye ödemesi ne zaman?

2025 tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediye ödemesi ne zaman? - 1

Kamu işçilerine tediye ödemesinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yılki ödemenin ilk yarısı Ocak'ta ikinci yarısı Mart'ta verilecek. Bu gelişmenin ardından ödeme tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025 tediye ödeme tarihleri...

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2025 tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediye ödemesi ne zaman? - 2

2025 TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak, ikinci yarısı 24 Mart'ta yapılacak.

Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesi 23 Aralık tarihinde yapılacak.

2025 tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediye ödemesi ne zaman? - 3

İLAVE TEDİYE NEDİR?


Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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