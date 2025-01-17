2025 tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediye ödemesi ne zaman?
Binlerce kamu içisi tarafından merakla beklenen tediye ödemlerinin bu yılki takvimi netleşmişti. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek tediyenin ödenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm gözler şimdi yılda iki defa hesaplara aktarılan ödemelerin 2025 ilk ödeme takviminde olacak. Peki, 2025 tediye ödemesi ne zaman?
Kamu işçilerine tediye ödemesinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yılki ödemenin ilk yarısı Ocak'ta ikinci yarısı Mart'ta verilecek. Bu gelişmenin ardından ödeme tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2025 tediye ödeme tarihleri...