2025 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş maaş zammı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından pek çok vatandaş ise yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş ödemelerine yapılacak zammın durumuna odaklandı. İşte, 2025 yaşlılık maaş zammında son durum...