2025 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş maaş zammı ne zaman?

Kamuoyunca yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş ödemelerine ilişkin zam beklentisi arttı. Asgari ücret zam oranının belli olması ve yeni yıla sayılı günler kala pek çok ödeme alan hak sahibi, zam hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 yaşlılık maaş zammında son durum...