2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak?
2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Bu gelişme ile 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları netleşti. Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Peki, ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...