2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak?

2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Bu gelişme ile 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları netleşti. Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Peki, ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak?

2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? - 1

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

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2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? - 2

2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı da netlik kazandı.

2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? - 3

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?


Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230
2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

2025 yeniden değerleme oranları: Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? - 4

2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?


6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

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