2025 yılının ilk faiz kararı açıklanacak: Fed faiz kararı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak yılın ilk faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, Fed faiz kararının ne yönde olacağını merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarına dair nasıl bir karar vereceği piyasaları yakından takip edenlerce merak ediliyor. 2025 yılının ilk faiz kararı yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.