2025 zam toplantıları: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan ücretlere yapılacak zam oranına odaklandı. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler de netleşmeye başladı. Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret, geçen ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Asgari ücret zammı ile pek çok ödeme kalemi de güncellenmiş olacak. Tüm gözler şimdi yeni asgari ücretin netlik kazanacağı komisyon toplantılarının ilkinin yapılacağı tarih ve tarafların açıklamalarında. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...