2025 zam toplantıları: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret, geçen ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti. Asgari ücret zammı ile pek çok ödeme kalemi de güncellenmiş olacak. Tüm gözler şimdi yeni asgari ücretin netlik kazanacağı komisyon toplantılarının ilkinin yapılacağı tarih ve tarafların açıklamalarında. İşte, 2025 asgari ücret zammında son bilgiler...