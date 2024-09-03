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2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?)

Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler, 2025 yılında vereceklere göre yüzde 30–35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Hak-İş de konuya ilişkin bir tavsiye metni yayımladı. Emeklilik için başvuru tarihine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. (Haber: Sibel Can)

2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?) - 1

2025 yılında emekli olacakların 2024 yılında emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...

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2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?) - 2

Konuyla ilgili Hak-İş bünyesinde bir çalışma hazırlandı. Mağduriyet yaşanmaması için yapılması gerekenler sıralandı.

Emeklilik şartlarını doldurmuş ve yakın gelecekte emeklilik düşünen sigortalıların 2024 yılı emeklisi olması için dikkat etmesi gerekenlere değinildi.

2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?) - 3

Buna göre; hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?) - 4

Hak-İş'in açıklamasında, "Emekli maaşı hesaplamalarının adil bir yapıdan uzak olduğu ortadadır." denildi.

Prim gün sayısına göre artması gereken emekli maaşlarının azaldığı bir hesaplama sisteminin kabul edilemeyeceği belirtildi.

2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?) - 5

Konuyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilirken, Meclis'in açılması ile birlikte Hak-İş de bir yasal düzenleme önerisi sunucağı kaydedildi.

Konuyla ilgili Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde de bir çalışma yapılıyor.

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