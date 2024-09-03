2025'te emekli olana daha az aylık: Sendikalardan düzenleme çağrısı | (Emekli olmak için ne zaman başvuru yapılmalı?)
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler, 2025 yılında vereceklere göre yüzde 30–35 oranında daha fazla aylık bağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Hak-İş de konuya ilişkin bir tavsiye metni yayımladı. Emeklilik için başvuru tarihine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. (Haber: Sibel Can)
2025 yılında emekli olacakların 2024 yılında emekli olanlara göre yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması bir süredir tartışma konusu...