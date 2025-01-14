2025'te uygulamada olacak ticaret düzenlemeleri
Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında çıkarılmış ve 2025 yılında uygulamada olacak iç ticaret düzenlemeleriyle ilgili açıklama yaptı. İşte 2025'te uygulanacak iç ticaret düzenlemeleri...
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile cezaların etkinliğinin ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon TL’ye ve stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon TL’ye artırıldı.
Bir takvim yılında 3 defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi.