2025'te uygulamada olacak ticaret düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararlarla uyumlu bir uygulama oluşturmak üzere Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasındaki cep telefonu satışları ile üçüncü fıkrasındaki taşıt satışları için uygulanan vade ve tutar sınırlamalarında güncelleme yapılarak yenilenmiş ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 25 bin Türk lirası üzerinde olan cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin Türk lirası üzerinde olan cep telefonları için 3 ay taksit yapılabilmesi imkânı getirildi.



Taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri; alt eşiği 400 bin Türk lirası, üst eşiği ise 2 milyon Türk lirası olacak şekilde yükseltildi.