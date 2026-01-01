2026 emlak vergisi rehberi. Emlak vergisi, MTV, gelir vergisi, IMEI kayıt ücreti, kira vergisi, yemek parası, ÖTV indirimi
01.01.2026 09:49
NTV - Haber Merkezi
2026 yılına ilişkin vergi ve harçlar tek tek hesaplandı ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak bugünden itibaren devreye girdi. Birçok başlıkta vergi ve harçlarda değişiklik yapılırken bazı istisnalarda da tutarlar yükseldi.
2026 yılının gelmesiyle birlikte vergi ve harçlara ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren devlet dairelerindeki işlemlerde yeni harç ve ücretler geçerli olacak.
GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YÜKSELDİ
Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilimi ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya yükseltildi.
Ücret geliri elde edenler için üçüncü gelir dilimi 1 milyon 200 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarife kapsamında, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst vergi dilimlerine tabi olacak.
KİRA GELİRİ İSTİSNASI ARI
Kira gelirlerinde 47 bin lira olan istisna tutarı 58 bin liraya, değer artış kazançlarında 120 bin lira olan istisna tutarı 150 bin liraya, arızi kazançlarda 280 bin lira olan istisna tutarı 350 bin liraya çıkarıldı.
YEMEK PARASI VE YOL PARASI İSTİSNALARI YÜKSELDİ
Ayrıca, günlük 240 lira olan yemek parası istisnası 300 liraya, 126 lira olan yol parası istisnası ise 158 liraya yükseltildi.
BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNDE ARTIŞ VAR
Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirilebilecek tutarlarda da artış yapıldı. Buna göre, binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin liradan 46 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı ise 2 milyon 100 bin liradan 2 milyon 600 bin liraya yükseltildi.
ENGELLİLERE YÖNELİK VERGİ İNDİRİMLERİ ARTTI
Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli bireylerin gelirlerinin bir kısmı, engellilik indirimi yoluyla vergiden istisna tutuldu.
Engellilik derecesine göre aylık 2 bin 400, 5 bin 700 ve 9 bin 900 lira olan indirim tutarları, sırasıyla 3 bin, 7 bin ve 12 bin liraya çıkarıldı.
ENGELLİ ARAÇLARINDAKİ ÖTV İSTİSNA TUTARI YÜKSELDİ
Ayrıca, 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2 milyon 873 bin 900 liraya yükseltildi.
İSTİSNA TUTARLAR BELİRLENDİ
Yapılan düzenlemelerle vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletildi ve evlerinde imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri platformlar üzerinden satanlar da muafiyet kapsamına alındı.
Bu çerçevede, 1 milyon 580 bin lira olan muafiyet limiti, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.
Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatına ilişkin bazı had ve tutarlar da güncellendi.
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENLERE İNDİRİM TUTARI ARTTI
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini süresinde veren ve vergilerini zamanında ödeyen uyumlu mükelleflerin yararlandığı 5 puanlık vergi indirimi için uygulanabilecek üst limit, yeniden değerleme oranı esas alınarak 9,9 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi.
VERASET VE İNTİKALDE TUTAR YÜKSELDİ
Veraset ve İntikal Vergisi'nde istisna tutarları artırıldı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 2 milyon 907 bin 136 liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyeler için uygulanan istisna tutarı ise 66 bin 935 liraya çıkarıldı.
MTV, KİMLİK, SÜRÜCÜ BELGESİ, PASAPORT HARÇLARI GÜNCELLENDİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 oranında artırıldı. Pasaport ve ehliyet harçlarında da artışa gidildi. Buna göre, 1 yıl süreli pasaport harcı 4 bin 103 lira, 3 yıl süreli pasaport harcı 9 bin 516 lira, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 13 bin 410,40 lira olarak belirlendi.
2026 yılında A sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 239,9 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 6 bin 754,60 lira olacak.
1 OCAK 2018 TARİHİNDEN SONRA TESCİL EDİLEN ARAÇLAR İÇİN MTV TUTARLARI
31 ARALIK 2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLARIN MTV ÖDEMELERİ
TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ YÜKSELDİ
Yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için alınan harç 54 bin 258 liraya yükseltildi.
DEFTER TUTMA VE MAKTU DAMGA VERGİSİ ARTTI
Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 18,95 oranında artırılırken, 2026 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi.
FİŞ-FATURA VERMEYENE 17 BİN LİRA CEZA
Buna göre, fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 17 bin liraya çıkarıldı.
HAT ABONELİĞİNDE TUTAR 700 LİRA OLDU
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi tutarı 700 lira olarak belirlendi.
EMLAK VERGİLERİ ARTTI
1 Ocak 2026'dan itibaren konutlar, iş yerleri ve diğer amaçlarla kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları yeniden tespit edildi. Emlak vergisinde hesaplama 2026 yılı için 2025 yılı emlak vergisi değerinin yüzde 200'ü olarak hesaplanacak. Örnek vermek gerekirse 10 bin lira ödenen emlak vergisi yüzde 200 arttığında artan kısım 20 bin lira oluyor. 10 bin lira da mevcutta kalan tutar eklendiğinde 30 bin lira olarak ödenecek.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI YÜKSELDİ
Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı ise bin 250 lira olarak yeniden belirlendi. Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
SİLAH RUHSATI ÜCRETLERİ ARTTI
1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, silah bulundurma ruhsatı, 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 537 liraya yükseldi.
Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 380 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 882 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 753 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 188,2 liraya yükseltildi.