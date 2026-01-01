2026 emlak vergisi rehberi. Emlak vergisi, MTV, gelir vergisi, IMEI kayıt ücreti, kira vergisi, yemek parası, ÖTV indirimi

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilimi ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya yükseltildi.

Ücret geliri elde edenler için üçüncü gelir dilimi 1 milyon 200 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarife kapsamında, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst vergi dilimlerine tabi olacak.