2026'ya geri sayım başladı: Kokina fiyatları ne kadar?
26.11.2025 10:15
NTV - Haber Merkezi
Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı süslerinden, kokinaya hindiden, çam ağacına kadar birçok ürün raflarda yerini aldı.
Yılbaşına yaklaşık bir ay kala hazırlıklar hızlandı. Yeni yıla girmeden önce bereket ve şans getirdiğine inanılan ritüeller yeniden gündeme gelirken kokina, çam ağacı, led aydınlatmalar ve hindi gibi yılbaşı sembolü ürünler de tüketicilerin arama listesinde üst sıralara taşındı.
YAPIMI ÇOK ZAHMETLİ
Çiçekçilerin büyük zahmetle hazırladığı kokinalar, Aralık ayıyla birlikte vitrinlerde yerini almaya hazırlanıyor. Küçük boy kokina buketlerinin 500 liradan başladığı, buket boyu büyüdükçe fiyatların da arttığı belirtiliyor. Kokinanın girdiği eve şans, bereket ve hatta “ev sahibi yaptığı” yönündeki inanışlar bu bitkiye olan ilgiyi artırıyor.
Kokinanın üretim süreci ise oldukça meşakkatli. Dikenli yeşil dalların ucuna minik kırmızı meyveler tek tek iple bağlanıyor. Bu işlem sırasında çiçekçiler, ellerinin zarar görmemesi için koruyucu eldiven kullanıyor.
YILBAŞI AĞAÇLARI 400 LİRADAN BAŞLIYOR
Yılbaşı ağaçları da tüketicilerin en çok baktığı ürünler arasında. 90 santimetrelik küçük boy ağaçlar 400 liradan satışa sunuluyor. Ağaç büyüdükçe, süslemeleri arttıkça fiyatlar da yukarı çıkıyor.
LED AYDINLATMALAR UYGUN FİYATLARA SATILIYOR
Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı led aydınlatmalar ise daha uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Uzaktan kumandalı, farklı yanıp sönme modlarına sahip modeller 250 liradan başlarken; küçük ve pille çalışan led ışıklar 20-30 lira seviyesinde satılıyor. Hem iç hem de dış mekan kullanımına uygun modellerde fiyatlar çeşitliliğe göre değişiyor.
HİNDİNİN KİLOSU 430 LİRA
Yılbaşı sofralarının klasikleşen lezzeti hindiye talep de artmış durumda. Bu yıl hindi fiyatları kilo başına 430-450 lira seviyesinde. Uzmanlara göre kırmızı et ise hindinin yaklaşık iki katı fiyata satılıyor.