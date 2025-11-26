2026'ya geri sayım başladı: Kokina fiyatları ne kadar?

Çiçekçilerin büyük zahmetle hazırladığı kokinalar, Aralık ayıyla birlikte vitrinlerde yerini almaya hazırlanıyor. Küçük boy kokina buketlerinin 500 liradan başladığı, buket boyu büyüdükçe fiyatların da arttığı belirtiliyor. Kokinanın girdiği eve şans, bereket ve hatta “ev sahibi yaptığı” yönündeki inanışlar bu bitkiye olan ilgiyi artırıyor.

Kokinanın üretim süreci ise oldukça meşakkatli. Dikenli yeşil dalların ucuna minik kırmızı meyveler tek tek iple bağlanıyor. Bu işlem sırasında çiçekçiler, ellerinin zarar görmemesi için koruyucu eldiven kullanıyor.