22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek?
Merkez Bankası, 22 ay sonra faiz indirimine gitti. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'e düşürdü. Bu kararın mevduat ve kredi faizlerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İşte mevduat ve kredi faizlerinde son durum...
Merkez Bankası, parasal gevşeme için ilk adımı attı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 ay sonra gelen faiz indirimi sonrası gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi.