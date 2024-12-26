22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek?

Merkez Bankası, 22 ay sonra faiz indirimine gitti. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5'e düşürdü. Bu kararın mevduat ve kredi faizlerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. İşte mevduat ve kredi faizlerinde son durum...

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 1

Merkez Bankası, parasal gevşeme için ilk adımı attı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 ay sonra gelen faiz indirimi sonrası gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi.

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22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 2

Bankalar mevduat ve kredi faizlerinde, TCMB'nin kararı öncesi güncellemeler yapmıştı.

Önümüzdeki haftalarda faizlerin daha da düşmesi öngörülüyor. 

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 3

TCMB'nin indirim döngüsünü başlatması ile birlikte bankaların gelecek projeksiyonlarında güncellemeye gideceği tahmin ediliyor.

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 4

Bugün itibarıyla parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere kısa vadeli yatırımlar için faiz oranı yüzde 47-50 olarak uygulanıyor. Bir yıldan uzun vadeli mevduat faizi ise yüzde 39 olarak sunuluyor.

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 5

İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yüzde 4-5 aralığında görülüyor. Kredilerde maliyetler yüzde 80-100 aralığında hesaplanıyor.

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 6

Konut kredisi faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 5 aralığında dalgalanıyor. Yüzde 3 faiz oranı, 120 ay geri ödemeli 1 milyon liralık konut kredisi 3 milyon 725 bin lira olarak geri ödeniyor.

22 ay sonra ilk faiz indirimi: Mevduat ve kredi faizleri nasıl etkilenecek? - 7

Sıfır araç alımlarında bankaların sunduğu faiz oranları ortalama yüzde 4 civarında seyrediyor. 36 ay vadeli 400 bin liralık taşıt kredisinin geri ödemesi 893 bin lirayı buluyor.

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