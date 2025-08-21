22 bin lira taksitle ev sahibi olma imkanı

1+0 DAİRELER 1 MİLYON LİRA SEVİYELERİNDE



1+0 daireler 1 milyon lira seviyelerinden başlıyor. 1+1 daireler de 1.5 milyon civarında alıcı buluyor. 1 milyon liralık konutu almak için 200 bin lira peşinatın olması yeterli oluyor. BDDK'nın son düzenlemesinde değeri 5 milyon liranın altında olan ve ilk kez konut alacak kişiler için A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip konutlar için kredi oranı yüzde 90, B sınıfı için yüzde 85, diğer sınıflar için de yüzde 80 oranında evin ekspertiz değeri kadar kredi çıkıyor.



Başka bir deyişle 1 milyon liralık ekspertiz değeri olan konuta 800 bin lira kredi çıkıyor.



Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız kredi taksitleri de o kadar düşük oluyor.