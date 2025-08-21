22 bin lira taksitle ev sahibi olma imkanı
Kira ödemek istemeyenler için bazı evler fırsat sunmaya devam ediyor. Küçük peşinatlarla sabit taksit oranlarıyla kira öder gibi ev sahibi olma imkanı doğdu.
Türkiye'de konut satışları her ay artış grafiği sergiliyor. Para politikasında aşağı yönlü uygulanmaya başlanan faiz, mevduat getirisini düşürürken konut kredisi faizlerini de tedrici olarak indiriyor.
Bu gelişmeler ışığında para mevduattan farklı alanlara yönelmeye başlıyor. Önümüzdeki diğer faiz toplantılarında da Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi beklentisi artıyor. Bu da başka bir deyişle Türk Lirası mevduatın getirisinin düşmesi anlamına geliyor ve paranın diğer yatırım alanlarına kaymasına neden oluyor. Uzun süredir yüksek faiz getirisi elde eden mudiler, paralarını katladı ve paradan para kazanmanın zorlaşmasının beklendiği dönemde yeni alanlara kayma yapmaları bekleniyor.