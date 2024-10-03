3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise yılın 9. enflasyon verisi olan eylül enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 1

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak ek zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının ikinci yarısının 3. enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

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3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 2

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 2,47 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 4

Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8,92'yi aşmış durumda.

Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 5

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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