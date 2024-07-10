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3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi

Türkiye İstitatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, doğurganlık hızı, 1,51 ile nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldı. Nüfus giderek yaşlanırken AK parti bu tabloyu tersine çevirmek için yeni bir çalışma başlattı. AK Parti MYK toplantısında da dikkat çeken öneriler dile getirildi. Bunlardan biri ise 3 çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği verilmesi.

3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi - 1

Doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesinin ardından AK Parti doğum oranını artırmak için çalışmalara hız verdi.

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3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi - 2

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum yaptı.

3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi - 3

Türkiye gazetesinin haberine göre; tek seferlik maddi teşviklerin, çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.

3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi - 4

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırının 40’tan 45’e çekilmesi, "Anne dostu hastane" gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesi, 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi önerildi.

3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi - 5

Ayrıca, doğum parası olarak verilen birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamların güncellenmesi de öneriler arasında yer aldı.

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