3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi
Türkiye İstitatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, doğurganlık hızı, 1,51 ile nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldı. Nüfus giderek yaşlanırken AK parti bu tabloyu tersine çevirmek için yeni bir çalışma başlattı. AK Parti MYK toplantısında da dikkat çeken öneriler dile getirildi. Bunlardan biri ise 3 çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği verilmesi.
Doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesinin ardından AK Parti doğum oranını artırmak için çalışmalara hız verdi.