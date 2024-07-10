3 çocuğa 17 bin TL teşvik önerisi

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırının 40’tan 45’e çekilmesi, "Anne dostu hastane" gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesi, 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi önerildi.