32 bin lira maaş, 12 ay eğitim. Öğretmen adaylık başvurusu 13 Nisan'da başlıyor
18.03.2026 10:04
Son Güncelleme: 18.03.2026 10:14
NTV - Haber Merkezi
Öğretmen adayları, artık mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim görecek. Adayları eğitim süresince verilecek maaş da belli oldu. Başvurular 13 Nisan'da başlıyor.
Öğretmenlik mesleğinde yeni dönem 13 Nisan'da başlıyor.
25 Mart'ta başlayacak kayıtlar öncesi yeni bir yönetmelik yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre, aday öğretmenlerin maaşı da belli oldu.
Yönetmelik 17 Mart 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.
EĞİTİM SÜRESİNCE MAAŞ 32 BİN LİRA
Yönetmelikte yer alan 27'inci maddede öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacağı yer alıyor.
Bu hesaplamaya göre öğretmen adaylarına aylık 32 bin 351 TL ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme, damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan doğrudan ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine aktarılacak.
HER AY ÖDEME YAPILACAK
Öğretmen adaylarına, eğitimi sürecinde her ay belirlenen katsayıya göre ödeme yapılacak. Eğitimini donduranların ödemesi kesilecek.
Adayın eş ve çocukları ile anne ve babalarının, genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak.
ASKERLİKLERİ ERTELECEK
Öte yandan erkek öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, akademideki eğitimleri süresince ertelenir.
Yönetmelikle farklı illere yerleştirilen evli adaylara yer değiştirme hakkı da verildi.
KONAKLAMA ÜCRETİNİ ADAY ÖDEYECEK
Öğretmen adayları konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerini tercih edebilecek. Ancak bu hizmet, paralı olacak. Konaklamalı merkezlerde ücreti adaylar ödeyecek. Konaklamalı merkez isteyenlerin başvuruları esnasında belirtmesi gerekiyor.
Yerleştirmede engelliler, devlet korumasındaki kişiler, şehir ve gazi yakınları ile milli sporcular öncelikli olacak.
Ardından kalan kontenjanlara Akademiye Giriş Sınavı puanı önceliğine göre yerleştirme yapılacak. Puanlar eşitse, kura çekilecek.
AKADEMİDE EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?
4 dönemden oluşacak akademi eğitimi, toplam 12 ay sürecek. Akademi eğitimi sonrası başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak, 3 yılın sonunda kadroya geçme hakkı kazanacak.
ÖĞRETMENLİK AKADEMESİ'NE BAŞVURU ŞARTLARI
Akademiye alınacak adaylar, Bakanlığın açıklayacağı öğretmen ataması sayısı kadar olacak.
Hazırlık eğitimine alınacak adaylar için Bakanlıkça belirlenecek yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) girmesi gerekecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.
ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, bu sınav 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.
Akademiye alımlar bu sınav puanındaki üstünlüğe göre olacak ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.
EĞİTİMLERİN ARDINDAN KESİN ÖĞRETMEN OLUNABİLECEK Mİ?
Adayların, öğretmen olmak için eğitimleri başarıyla tamamlamaları ve kanun kapsamında belirlenen "Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar"dan herhangi bir cezayı almamaları gerekiyor.
Geçmiş yıllarda üniversitelerin ilgili öğretmenlik programlarından mezun olanların da Akademiyi başarıyla tamamlaması gerekecek.
KADROYA GEÇİŞLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.
EĞİTİMLER KİMLER TARAFINDAN VERİLECEK?
Akademi'de eğitimler; profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri, doktora yapmış öğretmenler ile baş öğretmen ve uzman öğretmenler tarafından verilecek.
İstihdam edilecek eğitim personeline fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında profesör unvanına sahip olanlara ders saati başına 320, doçent unvanına sahip olanlara ders saati başına 270, doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlara ders saati başına 220, bu kapsamda bulunmayanlara ise ders saati başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu oluşacak tutarda ek ders ücreti ödenecek.
Bu kapsamda profesöre 444 lira, doçente 374 lira, öğretim üyesi ise 305 lira ders ücreti alacak.