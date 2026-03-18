Akademiye alınacak adaylar, Bakanlığın açıklayacağı öğretmen ataması sayısı kadar olacak.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar için Bakanlıkça belirlenecek yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) girmesi gerekecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, bu sınav 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

Akademiye alımlar bu sınav puanındaki üstünlüğe göre olacak ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.