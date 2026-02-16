33 milyon araç sahibini ilgilendiriyor, paranızı peşin alacaksınız. Bildiğiniz her şey değişti

Kaza sonrasında yetkili servis, anlaşmalı servis, kaporta-boyacılardan aracın sahibinin bilgilerine ulaşan ve vekalet alarak yüksek tutarda değer kaybı alacağını iddia eden ve mağdur vatandaşı da ekstra olarak vekalet ücreti ve komisyon ödemeye zorlayan kişilerin uydurduğu meslek dalı da ortadan kalkıyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte değer kaybı tazminatları araçta oluşan hasarın ekspertizi yapılırken tespit edilecek ve hesaplanacak. Bu tutar hasar dosyasına ekleneceği için değer kaybının ayrı hesaplanmasına yönelik karmaşık ve vatandaşı dolandırmaya yönelik adımlar ortadan kaldırılmış oldu.

Trafik kazasına karışılması halinde araçta oluşan 100 bin liralık hasara ilişkin ödemenin yanında örnek vermek gerekirse 30 bin liralık da değer kaybı araç sahibine ödenecek.