3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek?

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin verdiği örnek şu şekilde:

''Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir" dedi.