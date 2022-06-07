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3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama, Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, ''Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak'' dedi. Peki, kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi ne anlama geliyor, 5,3 milyon kişiyi kapsayacak düzenleme emekli aylıklarını ne kadar artıracak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 10:37

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 1

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemenin ayrıntılarını kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaştı.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 2

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ilk etapta din görevlileri, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiriyordu.

Ancak yapılan düzenlemeyle tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 3

1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 2200'den 3000'e çıkarılacak.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 4

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeye ilişkin verdiği örnek şu şekilde:

''Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir" dedi.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 5

Artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yansıtılacak.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 6

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenleme 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

3600 ek gösterge netleşti: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, düzenleme neler getirecek? - 7

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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