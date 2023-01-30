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3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar ardından prim gününe yönelik araştırmalar da yeniden başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaş beklemeden emekli olacak. Açıklama sonrası vatandaşlar 3600 gündem kısmi emeklilik olup olmayacağını araştırıyor. Detaylar haberimizde.

3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günü ve kısmi emeklilik soruları gündeme geldi.

EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak.

3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 2

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.

3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 3

1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu.

3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 4

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

3600 prim günü olanlar EYT'den faydalanabilecek mi? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? - 5

Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

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