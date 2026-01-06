39 bin lira kar edebilirsiniz. Milyonlarca BES'liyi ilgilendiriyor

Devlet katkısının değişmesi ihtimaline karşı olarak 396 bin 360 lirayı peşin yatırıp 118 bin 908 liralık katkıyı hemen almanız daha mantıklı olacaktır. Herhangi bir tebliğ ile yüzde 30'luk katkı payı yüzde 20'ye düşerse ve kredi kartıyla BES primini yatırırsanız yaklaşık 40 günlük valör nedeniyle yüzde 30'luk dilim yerine yüzde 20'lik dilime girebilirsiniz ve bu nedenle 39 bin 636 lira kaybınız olabilir.