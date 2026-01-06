39 bin lira kar edebilirsiniz. Milyonlarca BES'liyi ilgilendiriyor
06.01.2026 09:56
Burak Taşçı
Milyonlarca kişinin yaptırdığı ve faydalandığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde değişiklik an meselesi. Devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşmesi halinde BES'lilerin kaybı 39 bin 636 lira olacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bulunanların faydalandığı devletin yüzde 30 oranında uyguladığı katkı payının yüzde 20'ye düşeceğine dair beklentiler imza aşamasına geldiği öne sürülüyor.
BES'LİLER İÇİN İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?
Devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşmesi ihtimali, BES yaptıranlar için kayıp olarak ifade ediliyor. Ancak katkı payının düşmesi nedeniyle BES sisteminden çıkılması da doğru değil. Eğer sistemden emeklilik şartlarını sağlamadan çıkarsanız devlet katkısını hak edemiyorsunuz. Ayrıca ödeyeceğiniz stopaj miktarı da yüksek olmuş oluyor.
BES'LİLER NE YAPMALI?
Devlet katkısı azalması ihtimali halinde yeni ödeme yapmayıp BES'inizi dondurabilirsiniz veya diğer aylar daha düşük tutarlardan ödeme yaparak birikim yapmaya devam edebilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmayıp, iyi fon seçimi yaparak, aynı ödemelerinize devam edip birikimlerinizi artırabilirsiniz.
DEVLET KATKISINI EN ÜSTTEN HAK ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİN
Devlet katkısı yüzde 30'ken bir yıl içinde devletten alabileceğiniz tüm katkı tutarını almak için brüt asgari ücretin 12 aylık çarpımına eşit gelen 396 bin 360 lirayı yatırıp 118 bin 908 liralık katkıyı alabiliyorsunuz. Oranın yüzde 20'ye düşmesi halinde bu tutar 79 bin 272 liraya düşüyor ve devlet katkısı tarafında zararınız 39 bin 636 lira oluyor.
NAKİT OLARAK YATIRMAK EN DOĞRUSU
Devlet katkısının değişmesi ihtimaline karşı olarak 396 bin 360 lirayı peşin yatırıp 118 bin 908 liralık katkıyı hemen almanız daha mantıklı olacaktır. Herhangi bir tebliğ ile yüzde 30'luk katkı payı yüzde 20'ye düşerse ve kredi kartıyla BES primini yatırırsanız yaklaşık 40 günlük valör nedeniyle yüzde 30'luk dilim yerine yüzde 20'lik dilime girebilirsiniz ve bu nedenle 39 bin 636 lira kaybınız olabilir.