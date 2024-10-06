3 bin sanal pos kapatıldı, 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı: “Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor”

MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu.

Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13'ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlandı.