4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?