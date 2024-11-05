4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 1

4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

NTVPARA HABERLERİ

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 3

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 4

4 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti.

Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 12.06'lık zammı hak etmiş oldu.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 5

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

4 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 6

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 12,06'yı aşmış durumda.

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

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