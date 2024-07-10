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4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Süreç nasıl ilerleyecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 1

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaş için harekete geçildi.

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor.

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4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 2

2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek.

Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak.

Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek.

Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.

4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 3

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yüzde 25 civarında zam almış olacak.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti.

4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 4

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.

AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 5

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Emekli maaşı düzenlemesinin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki maaş ile hesaplara geçecek.

4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak? - 6

EMEKLİ SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor.

2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

Uzun vadedeki adımların atılmaması halinde ise Ocak 2025'te yeniden en düşük emekli maaşının gündeme geleblieceği belirtildi.

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