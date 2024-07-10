4 milyon emeklinin gözü zam kararında: En düşük aylık ne kadar olacak?
Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Süreç nasıl ilerleyecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...
Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaş için harekete geçildi.
6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.
Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor.
Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.
Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor.