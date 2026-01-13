402 bin lira kazanabilirsiniz. İşte mevduat faizi getirileri
13.01.2026 09:41
Burak Taşçı
Parasını mevduatta değerlendirenler yüksek faiz almak için uğraşıyor. Bankalar yüzde 41'e varan faizler sunmaya devam ediyor. Faiz oranları Merkez Bankası'nın 22 Ocak'taki toplantısından sonra düşebilir.
Piyasalar son aylarda düşük gelen enflasyonla birlikte Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri bekliyor. Yatırımcılar da paralarının yönünü tayin etmek için çabalıyor.
Merkez Bankası en son politika faizini yüzde 38 olarak belirlemişti. 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve 150 baz puanlık indirim öngörülüyor. Böylece faizin yüzde 36,5'e düşmesi bekleniyor.
Parası olanlar ise mevduattan en yüksek faizi almanın peşinde. Bankalar yıllık yüzde 41'e varan avantajlı faiz oranları sunarken, mevduatın aylık getirisi, altın, gümüş, serbest fonlar, hisse yoğun fonlar gibi riski daha yüksek enstrümanlara nazaran düşük kalıyor.
MERKEZ BANKASI EN YÜKSEK FAİZLERİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bileşik olarak en yüksek faizleri açıkladı. Banka adı vermeden açıklama yapan TCMB, 1 aya kadar vadede en yüksek faizi yüzde 45,18, 3 aya kadar vadede yüzde 46,09, 6 aya kadar vadede yüzde 43,16, 1 yıla kadar vadede yüzde 40,27, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,01 olarak faiz oranlarını duyurdu.
1 MİLYON LİRAYA NE KADAR FAİZ GELİYOR?
1 milyon liraya 1 aylık mevduatta yüzde 45,18 oranında yıllık faizle 37 bin 650 lira getiri sağlanıyor. 3 ayda yüzde 46,09 faizle 119 bin 707 lira, 6 ayda yüzde 43,16 oranında faizle 236 bin 160 lira, 1 yıllık yüzde 40,27 bileşik faizle 402 bin 700 bin lira getiri sağlanıyor. Bu getirilerden yüzde 17,5 oranında stopaj vergisinin düşülmesi gerekiyor.