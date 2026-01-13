402 bin lira kazanabilirsiniz. İşte mevduat faizi getirileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bileşik olarak en yüksek faizleri açıkladı. Banka adı vermeden açıklama yapan TCMB, 1 aya kadar vadede en yüksek faizi yüzde 45,18, 3 aya kadar vadede yüzde 46,09, 6 aya kadar vadede yüzde 43,16, 1 yıla kadar vadede yüzde 40,27, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,01 olarak faiz oranlarını duyurdu.