43 yılın en sert düşüşü gerçekleşti

Trump'ın bu hamlesi altına büyük darbe vurdu. 5 bin 598 doları gören ons altın spot piyasada yüzde 10.03 gerileyerek 4 bin 854,65 dolara indi. Bu düşüş 1983’ten bu yana en sert günlük düşüş olarak kayda geçti.

Gram altın ise hafta içi 8 bin liraya kadar yükselmişti ancak düşüş trendinden o da nasibini aldı. Haftaya 7 bin 45 liradan başlayan altın yükselişinin ardından 6 bin 824 liraya kadar geriledi.