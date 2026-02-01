43 yılın en sert düşüşü gerçekleşti
01.02.2026 10:04
Son Güncelleme: 01.02.2026 10:23
NTV - Haber Merkezi
Rekor üstüne rekor kıran altın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından sert düşüşe geçti. Altında son 43 yılın günlük en sert düşüşü gerçekleşti.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI PİYASAYI SALLADI
Altın uzun zamandır gözlemlenmeyen bir yükseliş ivmesi yakalamıştı. Yatırımcının dikkati altın ve gümüşe doğru yönelmişti. Jeopolitik krizler, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve talep dengesi gibi unsurlar altının fiyatını rekora ulaştırdı.
Haftanın ilk 4 gününde çok sert yükselen altın doların değer kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ı Fed Başkanı olarak aday göstermesi altındaki hızlı yükselişi yavaşlattı.
SON 43 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
Trump'ın bu hamlesi altına büyük darbe vurdu. 5 bin 598 doları gören ons altın spot piyasada yüzde 10.03 gerileyerek 4 bin 854,65 dolara indi. Bu düşüş 1983’ten bu yana en sert günlük düşüş olarak kayda geçti.
Gram altın ise hafta içi 8 bin liraya kadar yükselmişti ancak düşüş trendinden o da nasibini aldı. Haftaya 7 bin 45 liradan başlayan altın yükselişinin ardından 6 bin 824 liraya kadar geriledi.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|7.279,08 TL
|-9.40 %
|15:58
|Ons Altın
|4.882,13 TL
|-9.52 %
|00:54
|Cumhuriyet Altını
|48.619,56 TL
|-8.95 %
|15:58
|Çeyrek Altın
|11.064,98 TL
|-14.94 %
|15:58
|Yarım Altın
|22.129,96 TL
|-9.44 %
|15:58
|Tam Altın
|44.191,62 TL
|-9.44 %
|15:58
|Reşat Altını
|50.090,68 TL
|-8.95 %
|15:58
|14 Ayar Altın TL/Gr
|4.202,31 TL
|-7.70 %
|15:57
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.384,83 TL
|-7.70 %
|15:57
|Ata Altın
|48.458,60 TL
|-7.70 %
|15:57
|Has Altın
|6.797,15 TL
|-9.28 %
|00:54