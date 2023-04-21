5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "yarısı bizden" kampanyası duyuruldu. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunulacak.
Kredi için vade ve taksit tutarları şöyle:
100 metrekare 2+1 daire
750 bin 000 TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade
120 metrekare 3+1 daire
900 bin 000 TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade
Bşvurular ne zaman başlıyor? Kredi başvurusu için neler gerekiyor? İşte 5 adımda bilnemiz gerekenler...
ADIM 1
Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
Ruhsat alma süreci başlayacak.
Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.
İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100 bin konutun temelleri bugün atıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak. 500 bin Avrupa, 500 bin Asya’da olacak.
Bunun yanı sıra halihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek.
Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak. İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.