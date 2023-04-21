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5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasına yönelik başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 1

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "yarısı bizden" kampanyası duyuruldu. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunulacak.

Kredi için vade ve taksit tutarları şöyle:

NTVPARA HABERLERİ

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 2

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

100 metrekare 2+1 daire
750 bin 000 TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 3

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

120 metrekare 3+1 daire
900 bin 000 TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 4

KREDİYE BAŞVURU İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Bşvurular ne zaman başlıyor? Kredi başvurusu için neler gerekiyor? İşte 5 adımda bilnemiz gerekenler...

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 5

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 6

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 7

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 8

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 9

1.5 MİLYON KONUT İÇİN TARİHİ DÖNÜŞÜM

İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100 bin konutun temelleri bugün atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak. 500 bin Avrupa, 500 bin Asya’da olacak.

5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? - 10

500 BİN KONUT YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bunun yanı sıra halihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek.

Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak. İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.

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