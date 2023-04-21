5 adımda kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası: Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

1.5 MİLYON KONUT İÇİN TARİHİ DÖNÜŞÜM

İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100 bin konutun temelleri bugün atıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak. 500 bin Avrupa, 500 bin Asya’da olacak.