5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur ve emekliye yapılacak maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise kasım enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkına odaklandı. Net rakam 6 aylık enflasyon farkının oluşmasıyla belli olacak. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?
5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ilişkin 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?