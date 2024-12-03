5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ilişkin 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?