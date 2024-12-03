5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur ve emekliye yapılacak maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise kasım enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkına odaklandı. Net rakam 6 aylık enflasyon farkının oluşmasıyla belli olacak. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 1

5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ilişkin 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

NTVPARA HABERLERİ

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 3

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti.

Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 5

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? - 6

Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER