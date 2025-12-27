5 gün sonra değişiyor, bankada hesabı olan herkes etkilenecek. Para transferlerine sıkı denetim geliyor
27.12.2025 06:36
Burak Taşçı
Milyonlarca kişi ve şirketi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğinin yürürlüğe girmesine sadece 5 gün kaldı. Yılbaşından itibaren 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedenleri açıklamalı olarak beyan edilecek.
Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026 yılından itibaren devreye girecek.
Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak sınırları ve yüksek tutarlı para trafiklerinin nasıl yapılacağına yönelik bir süredir konuşulan düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
Bu tarihten sonra para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı tebliğ ile birlikte finansal hareketler yakından izlemeye alınacak.
NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Son dönemde yapılan kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında MASAK kontrolü sağlamak istiyor. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edebilmek ve Türkiye'de yapılan işlemlerde, "Mali Eylem Görev Gücü" kapsamında suç olan eylemleri ortadan kaldırma çabası köklü değişimi gündeme getirdi. Yeni alınan tedbirler Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün verdiği tavsiyeler doğrultusunda da vücut buldu.
KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri etkileyecek düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Türkiye ekonomisindeki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi kapsamında yapılan düzenlemeler yasalara uygun hareket eden hiç kimseyi olumsuz etkilemeyecek. Yasa dışı işlerle ilgilenenler ise MASAK'ın radarına takılacak.
NE AMAÇLANIYOR?
Yapılan düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi bekleniyor.
BANKA HAVALE VE EFT'LERİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bankacılık sistemine sahip olması ve her işlemin anlık olarak internet bankacılığıyla gerçekleştirilmesi hayatı kolaylaştırdı. MASAK'ın yeni düzenlemesiyle birlikte işlemlere şeffaflık da getirilecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erecek.
Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacak.
Bu başlıklar;
Gayrimenkul alım ödemesi
Motorlu taşıt alım ödemesi
Borç verme/borç ödeme
Hediye/bağış/yardım
Vergi/resim/harç ödemesi
Tazminat/sigorta ödemesi
Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi
Sağlık ödemesi
Kripto/dijital varlık
Şans oyunları/bahis ödemesi
Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.
Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.
YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER HEDEFLENİYOR
MASAK sadece açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para trafiklerini izlemeye alacak. Nakit işlemleri de kontrol altına alacak olan MASAK, belirli tutar üzerindeki nakit hareketlerini yakından takip edecek. Tutar arttıkça beyan yükümlülükleri de ağırlaşacak.
Nakit İşlemler Mercek Altında: Yeni Parasal Sınırlar ve Beyan Zorunluluğu
Nakit kullanımı, doğası gereği takip edilmesi zor olduğu için kayıt dışı ekonominin en önemli araçlarından biri olarak görülmektedir. Bu nedenle MASAK, yeni düzenlemeyle özellikle belirli bir tutarın üzerindeki nakit hareketlerini çok daha yakından izlemeyi hedefliyor. Kademeli bir sistemle, işlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de ağırlaşıyor.
NAKİT YATIRMA VE ÇEKMEDE UYGULANACAK LİMİT VE KURALLAR
YÜKSEK TUTARLARDA BELGE İSTENECEK
20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde talep edilecek olan "dayanak belgeler" konusuna açıklık getirilmese de resmi evrakların talep edilmesi gündeme gelecek. Konut alınmışsa tapu senedi, araç satışıysa noter evrakları, mal alımı yapılmışsa faturası gibi belgeler "dayanak belgeler" arasında yer alabilir.
BELGE SUNULMAZSA BANKA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEYECEK
Para transferi yapacak kişinin belge sunmaması halinde bankalar para transferini gerçekleştiremeyecek ve bu konuda taviz verilmeyecek.
İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER VAR
MASAK hayatın normal akışına uygun olan para transferleri konusunda istisna ve muafiyetler de sağlıyor.
Kendinden hesaplarınız arasındaki işlemlerde eğer aynı bankadaysa para transferleri için herhangi belge istenmeyecek. Kamu kurumunun taraf olduğu işlemlerde belge istenmeyecek. (Örneğin yüklü miktarda vergi ödemesi yapılırken belge aranmayacak), bankaların kendi aralarında ya da muhabir bankacılık kapsamında yaptığı işlemler muaf tutulacak, ATM'den yapılan nakit işlemleri eğer 200 bin lirayı aşmıyorsa MASAK düzenlemesinden muaf olacak.
İstisna ve muafiyetlerde kötüye kullanımlar dikkat çekerse MASAK harekete geçebilir. Örneğin, ATM'den 200 bin lira ve altı işlemi günde 5 kere ya da ayda 30 kere kullanırsanız MASAK tedbir getirebilir. İşlem rakamları sadece örnekten ibarettir, MASAK'ın herhangi bir işlem sayısı limiti yoktur.