5 gün sonra değişiyor, bankada hesabı olan herkes etkilenecek. Para transferlerine sıkı denetim geliyor

Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bankacılık sistemine sahip olması ve her işlemin anlık olarak internet bankacılığıyla gerçekleştirilmesi hayatı kolaylaştırdı. MASAK'ın yeni düzenlemesiyle birlikte işlemlere şeffaflık da getirilecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erecek.

Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi yapacak olan müşterilerinin transfer sırasında işlemi ne için yaptıklarını beyan edecekleri başlıkları oluşturacak.



Bu başlıklar;

Gayrimenkul alım ödemesi

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme/borç ödeme

Hediye/bağış/yardım

Vergi/resim/harç ödemesi

Tazminat/sigorta ödemesi

Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi

Sağlık ödemesi

Kripto/dijital varlık

Şans oyunları/bahis ödemesi

Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.



Yapılacak para transferi işlemi yukarıdaki başlıklardan hiçbirine uyum sağlamıyorsa "diğer" seçeneği işaretlenip, en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.