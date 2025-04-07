5 soruda piyasalarda tarife depremi
ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları küresel piyasaları sarstı. Hisse senetleri, kripto paralar, petrol, doğalgaz gibi birçok finansal üründe sert düşüş yaşandı. İşte piyasaları allak bulak eden tarife belirsizliğine ilişkin merak edilenler ve yanıtları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasına paralel açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından artan risk algısı, küresel pay piyasalarını sarsmaya devam ediyor.
Trump'ın açıkladığı tarifeler belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.
Haftanın ilk gününde küresel pay piyasalarında derin bir satış baskısı etkili olurken, Asya tarafından başlayan satış baskısı etkisi diğer borsalarda da devam etti.