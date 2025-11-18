500 bin konut başvuruları tüm vatandaşlara açıldı | Kura çekimi ne zaman?
18.11.2025 09:14
NTV - Haber Merkezi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular tüm vatandaşlara açıldı. Başvuruları 19 Aralık'a kadar sürecek projenin hak sahipleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. T.C kimlik numarasına göre kademeli olarak başlayan başvurular dün itibarıyla herkese açıldı. Başvurular 19 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru döneminin ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi görülen projede, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı.
81 İLDE BAŞVURULAR SÜRÜYOR
81 ilde ayrılan kontenjanlar kapsamında vatandaşlar, kendi illerindeki başvuru sayılarını da yakından takip ediyor. Proje kapsamında 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor.
Başvuru şartları
TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunacaklarda aranan başlıca şartlar şöyle:
En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocukların T.C. sınırları içinde tapulu bir bağımsız konutunun bulunmaması,
Son 1 yıldır başvuru yapılan ilde ikamet etmek,
Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.
Ayrıca “genç, şehit aileleri, 3 ve üzeri çocuklu aileler” gibi kategoriler için özel şartların sağlanması gerekiyor.
FİYATLAR VE ÖDEME PLANI
İstanbul dışı için satışa çıkacak konutların fiyatları:
55 m² 1+1: 1 milyon 800 bin TL – aylık taksit 6.750 TL
65 m² 2+1: 2 milyon 200 bin TL – aylık taksit 8.250 TL
80 m² 2+1: 2 milyon 650 bin TL – aylık taksit 9.938 TL
İstanbul için belirlenen fiyatlar:
55 m² 1+1: 1 milyon 950 bin TL – aylık taksit 7.313 TL
65 m² 2+1: 2 milyon 450 bin TL – aylık taksit 9.188 TL
80 m² 2+1: 2 milyon 950 bin TL – aylık taksit 11.063 TL
Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak.
KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Projede inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.
BAŞVURULAR HERKESE AÇILDI
Kimlik numarasının son rakamına göre alınan başvurular, 15 Kasım itibarıyla sonlandırıldı. 19 Aralık’a kadar tüm vatandaşlar için e-Devlet üzerinden başvuru ekranı erişime açıldı.