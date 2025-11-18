500 bin konut başvuruları tüm vatandaşlara açıldı | Kura çekimi ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. T.C kimlik numarasına göre kademeli olarak başlayan başvurular dün itibarıyla herkese açıldı. Başvurular 19 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru döneminin ilk günlerinden itibaren yoğun ilgi görülen projede, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı.