500 bin konut projesi başvuruları başlıyor: 1+1, 2+1 örnek daireler

10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerinde T.C. sınırları dahilinde 24 Kim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartı aranacak.

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmaya hazırlananların genç kategorisi, 3 ve daha fazla çocuklu aile, şehit aileleri gibi alanlarda başvuru yapabilmeleri için şartları eksiksiz sağlamaları gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden TOKİ sosyal konut başvuru şartlarının tamamına ulaşabilirsiniz.