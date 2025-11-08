500 bin konut projesi başvuruları başlıyor: 1+1, 2+1 örnek daireler
08.11.2025 11:55
Son Güncelleme: 08.11.2025 12:46
NTV - Haber Merkezi
500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım’da başlıyor. İlk 5 gün e-Devlet’te T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.
Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru süreci 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını ve ilk 5 günün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuru takvimine ilişkin tüm detayları vatandaşlarla paylaştı.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, farklı büyüklük ve gelir gruplarına göre planlandı. Bakan Kurum, projenin Türkiye genelinde ev sahibi olmayı kolaylaştıracağını ve vatandaşların sosyal konut ihtiyacına cevap vereceğini belirtti.
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilere Bakanlık internet sitesinden ulaşabilecek.
500 BİN SOSYAL KONUT KAPSAMINDA YAPILACAK 1+1 ÖRNEK DAİRE
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri Ziraat Bankası, Halk Bankası, T. Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık’ta sona erecek. Başvuru ücreti 5 bin lira olurken kurada hak kazanılmaması durumunda iade edilecek.
Başvuru işlemleri, ilk 5 (beş) gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacaktır. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru tarihler şu şekilde;
T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar 10 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “2 olanlar 11 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “4” olanlar 12 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “6” olanlar 13 Kasım
T.C. kimlik numarasının son hanesi “8” olanlar 14 Kasım
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunabilmek için en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlaması gerekiyor. İkamet şartının yanı sıra konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahlinde tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması şartı aranacak.
500 BİN SOSYAL KONUT KAPSAMINDA YAPILACAK 2+1 80 METRE KARE ÖRNEK DAİRE
10 Kasım 1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerinde T.C. sınırları dahilinde 24 Kim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartı aranacak.
TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmaya hazırlananların genç kategorisi, 3 ve daha fazla çocuklu aile, şehit aileleri gibi alanlarda başvuru yapabilmeleri için şartları eksiksiz sağlamaları gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden TOKİ sosyal konut başvuru şartlarının tamamına ulaşabilirsiniz.
TOKİ 500 BİN KONUT İLÇE DAĞILIMI BELLİ OLDU
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına BURADAN ulaşabilirsiniz.
Birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.