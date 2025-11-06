500 bin sosyal konut projesine TC kimlik numarası şartı. İşte başvuru yapabilecek kişiler

06.11.2025 10:45

Burak Taşçı

500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, başvuruların nasıl yapılacağına dair paylaşımda bulundu.

Anadolu Ajansı

Türkiye'de 500 bin kişiyi konut sahibi yapacak olan sosyal konut projesine başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak başvurular için detaylar belli olmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda başvuruların TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağını belirtti.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE BAŞVURU GÜNLERİ

10 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar, 12 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar, 13 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar, 14 Kasım 2025 tarihinde TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.