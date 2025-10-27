500 bin sosyal konuta ilişkin merak edilen tüm sorular ve cevapları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, “Yüzyılın Konut Projesi” ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.