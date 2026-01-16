508 bin lira faiz getirisi. 9 Ocak haftasında oluşan faiz oranları belli oldu
16.01.2026 09:26
Burak Taşçı
Merkez Bankası, bankaların azami olarak uyguladıkları mevduat faiz oranlarını açıkladı. Vadelere göre değişkenlik gösterse de 1 milyon liraya 500 bin liranın üzerinde faiz getirisi sağlanabiliyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dün ortaya çıkan açıklamasında "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir." dedi.
Piyasalar 2026 yılında dezenflasyonun devam etmesini beklerken, yılın ilk iki ayına ilişkin enflasyonda beklentilerin üstünde bir gerçekleşme olması ihtimali ortaya çıktı. Bu durum da yatırımcıların hareket alanında değişikliğe neden oldu.
Borsada banka hisseleri satış gördü. Kredi faizlerinin yüksek kalacağı beklentisi, daha az kredi verileceği gerçeğini ön plana çıkarınca bankaların karlılıklarında düşüş beklentisi de öngörüler arasında yer aldı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Piyasalar son aylarda gelen düşük enflasyon rakamlarıyla birlikte faizde 150 baz puanlık indirim beklenirken, TCMB Başkanı Karahan'ın son açıklamaları faiz konusunda daha yavaş adımların atılabileceği beklentisini de ortaya çıkardı.
Merkez Bankası en son politika faizini yüzde 38 olarak belirlemişti. 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve 150 baz puanlık indirim öngörülüyor. Böylece faizin yüzde 36,5'e düşmesi bekleniyor.
İLK TAHMİN SARIKAYA'DAN GELDİ
Daha önceden TCMB araştırma müdürü olarak görev alan Akbank Baş Ekonomisti Çağrı Sarıkaya, sosyal medya platformu X üzerinden Ocak ayı enflasyon tahminini açıkladı ve yüzde 4,38'lik artış beklediklerini duyurdu.
MEVDUAT FAİZLERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ VAR
Mevduat faizleri 9 Ocak 2026 haftasında 6 aylığa kadar düşüş, 1 yıllık vadede ise hafif yükseliş gösterdi.
1 aya kadar vadede yüzde 44,70, 3 aya kadar vadede yüzde 45,79, 6 aya kadar vadede yüzde 43,15, 1 yıla kadar olan vadelerde ise azami mevduat faiz oranı yüzde 41,81 oldu.
İŞTE MEVDUAT GETİRİLERİ
1 milyon lirasını bir aylık mevduata bağlayan mudi aylık 37 bin 250 lira, üç aylık mevduata bağlayan 118 bin 898 lira, altı ay vadeye yüzde 43,15 oranından bağlayan 236 bin 100 lira, bir yıllığına bağlayan ise 508 bin 297 lira faiz getirisi elde ediyor.
Bu tutarlardan ilgili vade seçeneğine göre stopaj oranlarının düşürülmesi gerekiyor.