6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması

6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin gözü 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın 12. enflasyon verisi olan aralık enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı ocakta ne kadar olacak?