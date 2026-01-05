6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
05.01.2026 10:01
Son Güncelleme: 05.01.2026 10:03
NTV - Haber Merkezi
6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin gözü 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Çalışan memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekliler yılın 12. enflasyon verisi olan aralık enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaşı zammı ocakta ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve 6 aylık enflasyon toplamına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının son enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2026 ocak ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. İşte 6 aylık enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak'ta belli oldu.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmiş olacak.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacak.
2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 12,19'u aştı.
Memur zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,85 olarak oluştu.
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 18,61 zammı şimdiden hak etmiş oldu.