6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar?

6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç?