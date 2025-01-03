6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında 7. dönem toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise aralık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar? - 1

6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç?

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6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Buna göre; 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar? - 3

SGK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

6 aylık enflasyon toplamı yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.

Böylece 2025 ocak ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı yüzde 15,75 oldu.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar? - 4

2025 MEMUR VE EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,23 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 11,55 kümülatif zam meydana gelecek.

6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar? - 5

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanan olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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