6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Gözler ise memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında 7. dönem toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon verilerine göre belirleniyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise aralık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkına göre ne kadar?
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla, memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç?