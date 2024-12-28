6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak? Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
2024'ün son ayının son günlerinde ekonomi gündemi oldukça hareketli. Bir yandan asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken bir yandan da memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon oranlarının açıklanması gündemde. TÜİK'in 2024 Aralık verilerini ne zaman açıklayacağı ve 6 aylık enflasyon farkının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflsyon farkı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için TÜİK açıklamalarına odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. İşte, 2024 Aralık TÜİK enflasyon açıklama tarihi...