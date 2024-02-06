6 Şubat depremlerinden sonra DASK'lı konut sayısında yükseliş
Türkiye'de geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yüzde 55,6 olan zorunlu deprem sigortalı konut sayısı, aradan geçen 1 yılda yüzde 58,3'e yükseldi. Geçen yıl ocak ayında 11 milyon 147 bin 148 olan DASK'lı konut sayısı, deprem sonrasındaki 1 yıllık süreçte 11 milyon 671 bin 992 oldu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) zorunlu deprem sigortası oranı son 1 yılda Türkiye genelinde yüzde 2,7 oranında artış gösterdi.