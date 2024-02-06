6 Şubat depremlerinden sonra DASK'lı konut sayısında yükseliş

Kahramanmaraş'ta 210 bin konuttan 109 bin 445'i (yüzde 52,1) sigortalıyken, konut sayısı 112 bin 694'e, oran yüzde 53,7'ye çıktı. Gaziantep'te 339 bin konuttan 213 bin 729'u (yüzde 63) sigortalıyken, konut sayısı 228 bin 565'e, oran yüzde 67,4'e yükseldi.

Osmaniye'de 101 bin konuttan 43 bin 155'i (yüzde 42,7) sigortalıyken, konut sayısı 61 bin 447'ye, oran yüzde 60,8'e yükseldi. Kilis'te 25 bin konuttan 14 bin 623'ü (yüzde 58,5) sigortalıyken, konut sayısı 16 bin 348'e, oran yüzde 65,4'e çıktı. Malatya'da 188 bin konuttan 96 bin 646'sı (yüzde 51,4) sigortalıyken, konut sayısı 116 bin 166'ya, oran yüzde 61,8'e çıktı.

Elazığ'da 135 bin konuttan 87 bin 72'si (yüzde 64,5) sigortalıyken, konut sayısı 94 bin 574'e, oran yüzde 70,1'e yükseldi.

Diyarbakır'da 231 bin konuttan 78 bin 774'ü (yüzde 34,1) sigortalıyken, konut sayısı 87 bin 285'e, oran yüzde 37,8'e çıktı.

Adana'da 479 bin konuttan 222 bin 233'ü (yüzde 46,4) sigortalıyken, konut sayısı 272 bin 742'ye, oran yüzde 56,9'a yükseldi.