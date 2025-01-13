65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara tahsis ettiği yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığının güncel rakamı belli oldu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı. Türkiye’de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu.