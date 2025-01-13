65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan vatandaşlara tahsis ettiği yaşlılık maaşı yani 65 yaş aylığının güncel rakamı belli oldu. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı. Türkiye’de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu.

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65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? - 2

65 YAŞ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liraya çıktığını açıkladı.

65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? - 3

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

65 yaş aylığı alabilmek için şu kriterler gereklidir:

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

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