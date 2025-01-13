65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

65 yaş aylığı alabilmek için şu kriterler gereklidir:



1. 65 yaşını doldurmuş olan,



2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,



3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,



4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.