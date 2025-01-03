65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası güncel yaşlılık ve engelli aylığı
65 yaş aylığı ve engelli aylığı ödemelerinden faydalanan binlerce vatandaş, enflasyon verilerine odaklanmıştı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca yaşlılık ve engelli aylığında da artış oldu. Peki, yaşlılık ve engelli aylığı ne kadar oldu? İşte 2025 zammı sonrası güncel yaşlılık ve engelli aylığı...
Milyonlarca vatandaşın gözü aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
Enflasyon rakamlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış oldu. Hak sahipleri yaşlılık ve engelli aylığının ne kadara yükseleceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu?