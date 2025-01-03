65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası güncel yaşlılık ve engelli aylığı

Milyonlarca vatandaşın gözü aralık ayı enflasyonuna çevrilmişti. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

Enflasyon rakamlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış oldu. Hak sahipleri yaşlılık ve engelli aylığının ne kadara yükseleceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu?