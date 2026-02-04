7 ilde arsa satışı. Maliye'den yatırımcılara çağrı
04.02.2026 10:39
Burak Taşçı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 şehirde arsa satışı gerçekleştiriyor.
Ankara, İstanbul, Konya, Nevşehir, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi arsa satışında bulunacak.
Resmi Gazete üzerinden "Yatırımcılara duyuru" olarak yayımlanan ilanda satışa konu edilecek parseller açıklandı.
İHALEYLE SATILACAK
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleşecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek.
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilmeyecek.
İHALELERE KİMLER KATILABİLİR?
İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar,
gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan
dernekler katılabilir.
ÖDEMELER TAKSİTLİ OLACAK
Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit
faiz uygulanacak.
ARSALAR NEREDE VE FİYATLARI NE KADAR?
Ankara/Çankaya/Çayyolu-1 63579 ada 6 parsel, 1789,53 m2 yüzölçümlü arsa, ihale şartname bedeli 10 bin lira, geçici teminat 4 milyon lira, son teklif verme tarihi 24 Şubat 2026.
İstanbul/Şile/Balibey 34 ada 13 parsel numaralı 20.800 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 25 bin lira, geçici teminat 25 milyon lira, son teklif verme tarihi 24 Şubat 2026.
Konya/Meram/Çomaklı 41832 ada 1 parsel numaralı 35.402,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 25 bin lira, geçici teminat 12 milyon lira, son teklif verme tarihi 24 Şubat 2026.
Nevşehir/Merkez/350 Evler 3484 ada 1 parsel numaralı 2.313,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 5 bin lira, geçici teminat 1 milyon 250 bin lira, son teklif verme tarihi 25 Şubat 2026.
Nevşehir/Merkez/350 Evler 3485 ada 1 parsel numaralı 3.080,08 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 7 bin 500 lira, geçici teminat 2 milyon 250 bin lira, son teklif verme tarihi 25 Şubat 2026.
Şanlıurfa/Karaköprü/Mehmetçik 279 ada 2 parsel numaralı 2.786,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 7 bin 500 lira, geçici teminat 1 milyon 500 bin lira, son teklif verme tarihi 25 Şubat 2026.
Antalya/Manavgat/Sorkun 1632 ada 4 parsel numaralı 6.659,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 10 bin lira, geçici teminat 7 milyon 500 bin lira, son teklif verme tarihi 26 Şubat 2026.
Antalya/Manavgat/Sorkun 1632 ada 8 parsel numaralı 5.174,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ihale şartname bedeli 10 bin lira, geçici teminat 6 milyon lira, son teklif verme tarihi 26 Şubat 2026.
Muğla/Bodrum/Gökçebel 839 ada 3 parsel ve 878 ada 2 parsel numaralı toplam 25.926,36 m2 yüzölçümlü taşınmazlar, ihale şartname bedeli 25 bin lira, geçici teminat 30 milyon lira, son teklif verme tarihi 26 Şubat 2026, Muğla/Bodrum/Gökçebel 839 ada 5 parsel ve 851 ada 8 parsel numaralı toplam 20.277,92 m2
yüzölçümlü taşınmazlar ihale şartname bedeli 25 bin lira, geçici teminat 20 milyon lira, son teklif verme tarihi 26 Şubat 2026.