7 ilde arsa satışı. Maliye'den yatırımcılara çağrı

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar,

gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan

dernekler katılabilir.

ÖDEMELER TAKSİTLİ OLACAK

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit

faiz uygulanacak.