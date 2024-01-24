7 soruda "Ödeme İste" sistemi (Kiracı-ev sahibi örneği)
Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi'nin yeni sistemi "Ödeme İste" kullanıma sunuldu. Sistemde, borçlunun kendisine iletilen ödeme talebini kabul etmesi durumunda, ödeme FAST veya havale yoluyla gerçekleştiriliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ortaklığında yürütülen "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu.
TCMB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, "Ödeme İste" sistemi, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde müşterilerin kullanım deneyimlerini geliştirme hedefi taşıyan katma değerli bir hizmet olarak tanımlanıyor.