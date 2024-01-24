7 soruda "Ödeme İste" sistemi (Kiracı-ev sahibi örneği)

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer de yaptığı açıklamada, "Ödeme İste" özelliğinin taraflar arasındaki transfer işlemlerini kolaylaştırmak adına hazırlandığına ve para istemenin yeni ve alternatif yolu olarak öne çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu özellik sayesinde müşterilerimiz, bekledikleri bir ödeme varsa ya da nakde ihtiyaç duyduklarında, tanıdıklarının Garanti BBVA veya başka bankalarda bulunan hesaplarına para transferi talebinde bulunabiliyor. Tanıdığı kişinin hesap bilgilerini girerek ödeme isteğini başlatıyor ve karşı taraf kabul ettiği takdirde ödeme FAST ile kendilerine iletiliyor. Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı ya da beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar."