8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira

Yaklaşık 8 milyon ticari araç sahibinin 31 Aralık'a kadar Taşıt Tanıma Birimi'nin (TTB) montajını tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde kullandıkları akaryakıtları gider olarak gösteremeyecekler. TTB'nin maliyeti ise araç başına 2 bin 172 lirayı bulacak.

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 1

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçmek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiliyor.

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile akaryakıt satışları dijital olarak kayıt altına alınacak.

NTVPARA HABERLERİ

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 2

Vergi mükelleflerinin ticari araçlar ve kullandıkları akaryakıtı muhasebede gider olarak gösterebilmesi için TTB taktırması gerekecek.

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 3

TAŞIT TANIMA BİRİMİ MALİYETİ NE KADAR?

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemin maliyeti araç başına 2 bin 172 lirayı bulacak.

Darphane tarafından belirlenen montaj ücreti 1.810 TL + KDV olarak belirlendi.

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 4

GİDER OLARAK GÖSTERİLEMEYECEK

Akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteren herkesin 31 Aralık'a kadar bu sisteme geçiş yapacak. Aksi durumda 2025 yılı itibarıyla akaryakıt kullanımları gider olarak gösterilemeyecek.

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 5

TAŞIT TANIMA BİRİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira - 6

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

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