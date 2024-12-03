8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira
Yaklaşık 8 milyon ticari araç sahibinin 31 Aralık'a kadar Taşıt Tanıma Birimi'nin (TTB) montajını tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde kullandıkları akaryakıtları gider olarak gösteremeyecekler. TTB'nin maliyeti ise araç başına 2 bin 172 lirayı bulacak.
Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçmek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiliyor.
Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile akaryakıt satışları dijital olarak kayıt altına alınacak.