8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık, ücreti 2 bin 172 lira

GİDER OLARAK GÖSTERİLEMEYECEK

Akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteren herkesin 31 Aralık'a kadar bu sisteme geçiş yapacak. Aksi durumda 2025 yılı itibarıyla akaryakıt kullanımları gider olarak gösterilemeyecek.