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80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor

İflas eden Onur Air şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, açık artırma yöntemiyle 80 milyon TL ‘ye satışa çıkarıldı. Yolcu uçağının ilk açık artırmada satışı gerçekleşmedi.

80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 1

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air havayolu şirketine ait, Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 2

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Kurtköy Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gerçekleşen açık artırma ile satışa sunulan Airbus 321 tipi yolcu uçağı, ilk gün teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleşmedi.

80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 3


Yarın aynı yerde açık artırma usulü ile satışa sunulacak yolcu uçağı alıcısı çıkmadığı taktirde 6 ay süre içinde en fazla fiyatı veren kişi ya da kurumlara satışı gerçekleşecek.

80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 4
80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 5
80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 6
80 milyon TL’lik uçak yeni sahibini bekliyor - 7

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