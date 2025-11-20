81 ilde 500 bin konut | Hangi ilçelere kaç konut yapılacak?
20.11.2025 09:48
NTV - Haber Merkezi
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin konut hamlesinde ilçe dağılımları netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak 81 ilde yeni konutlar inşa edilecek.
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. Bu illerde şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut projeleri yükselecek. İstanbul’da 100 bin konut, Avrupa ve Anadolu yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara’da 21 ilçede toplam 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’ın da aralarında bulunduğu yerleşimlerde hayata geçirilecek. İzmir’de 21 bin 20 konut Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama ve Seferihisar gibi ilçelerde yapılacak.
Bursa’da 17 bin 225, Konya’da ise 15 bin adet sosyal konut merkez ilçelerin yanı sıra kırsal yerleşimlerde de toplu olarak inşa edilecek.
Adana: 12 bin 400 konut; Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık.
Antalya: 13 bin 213 konut; Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat, Serik.
Artvin: 1.020 konut; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli.
Aydın: 6 bin 973 konut; Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak.
Balıkesir: 7 bin 458 konut; Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk.
Bartın: 1.620 konut; Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus.
Bursa: 17 bin 225 konut; Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir.
Denizli: 6 bin 370 konut; Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli, Kale.
Diyarbakır: 12 bin 165 konut; Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice, Silvan.
Eskişehir: 6 bin 025 konut; Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar.
Gaziantep: 13 bin 890 konut; Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.
İzmir: 21 bin 20 konut; Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk.
Kahramanmaraş: 8 bin 195 konut ; Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu.
Kastamonu: 2 bin 380 konut; Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya.
Kayseri: 7 bin 562 konut; Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar.
Kocaeli: 10 bin 340 konut; Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez.
Konya: 15 bin konut; Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.
Manisa: 7 bin 459 konut; Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu.
Mersin: 8 bin 190 konut; Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus.
Muğla: 6 bin 422 konut; Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer.
Rize: 2 bin 42 konut; Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Pazar.
Samsun: 6 bin 397 konut; Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent.
Şanlıurfa: 13 bin 690 konut; Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Harran.
Tekirdağ: 6 bin 865 konut; Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray, Şarköy.
Trabzon: 3 bin 734 konut; Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra.
Van: 6 bin 803 konut; Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazlı detaylara TOKİ’nin resmi talep sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
81 ilde ayrılan kontenjanlar kapsamında vatandaşlar, kendi illerindeki başvuru sayılarını da yakından takip ediyor. Proje kapsamında 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor.
TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunacaklarda aranan başlıca şartlar şöyle:
En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocukların T.C. sınırları içinde tapulu bir bağımsız konutunun bulunmaması,
Son 1 yıldır başvuru yapılan ilde ikamet etmek,
Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.
Ayrıca “genç, şehit aileleri, 3 ve üzeri çocuklu aileler” gibi kategoriler için özel şartların sağlanması gerekiyor.
KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Projede inşa ve ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.