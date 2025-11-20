81 ilde 500 bin konut | Hangi ilçelere kaç konut yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin konut hamlesinde ilçe dağılımları netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak 81 ilde yeni konutlar inşa edilecek.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. Bu illerde şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut projeleri yükselecek. İstanbul’da 100 bin konut, Avrupa ve Anadolu yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Ankara’da 21 ilçede toplam 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’ın da aralarında bulunduğu yerleşimlerde hayata geçirilecek. İzmir’de 21 bin 20 konut Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama ve Seferihisar gibi ilçelerde yapılacak.

Bursa’da 17 bin 225, Konya’da ise 15 bin adet sosyal konut merkez ilçelerin yanı sıra kırsal yerleşimlerde de toplu olarak inşa edilecek.