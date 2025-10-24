81 ile 500 bin konut geliyor: Ev Sahibi Türkiye projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut ile kiralık konut uygulamasının detaylarını açıkladı. Ev taksitlerinin 6 bin 750 liradan, satış fiyatlarının ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacağını duyuran Erdoğan, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışların yapılacağını söyledi. Kiralık konut uygulaması ise İstanbul'da başlatılacak ve kiralar rayiç bedelin yarısı olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ile 500 bin konut projesinin Türkiye'nin en büyük sosyal projesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin dönüm noktası olacağını belirtti.
2012'de ilk kentsel dönüşüm adımının İstanbul Başakşehir'de başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, dönüşüm öncesinde başta Başakşehir olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'ın da dönüştürüldüğünü, on binlerce aileyi yeni yuvarlarıyla buluşturduklarını aktardı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." dedi. Erdoğan, 1 milyon 740 bin sosyal konutu tamamladıklarını vurguladı.