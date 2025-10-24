81 ile 500 bin konut geliyor: Ev Sahibi Türkiye projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut ile kiralık konut uygulamasının detaylarını açıkladı. Ev taksitlerinin 6 bin 750 liradan, satış fiyatlarının ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacağını duyuran Erdoğan, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışların yapılacağını söyledi. Kiralık konut uygulaması ise İstanbul'da başlatılacak ve kiralar rayiç bedelin yarısı olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ile 500 bin konut projesinin Türkiye'nin en büyük sosyal projesi olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin dönüm noktası olacağını belirtti. 

2012'de ilk kentsel dönüşüm adımının İstanbul Başakşehir'de başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, dönüşüm öncesinde başta Başakşehir olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'ın da dönüştürüldüğünü, on binlerce aileyi yeni yuvarlarıyla buluşturduklarını aktardı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler." dedi. Erdoğan, 1 milyon 740 bin sosyal konutu tamamladıklarını vurguladı.

500 BİN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.

- 81 ilin tamamına 500 bin konut yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak.

- 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a ayrıldı, her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek.

- Ankara'ya 30 bin 780 konut, İzmir'e 21 bin 520  konut, Bursa, Gaziantep ile Konya'ya 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin konut yapılacak.

- Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan,  Emeklilere yüzde 20 kontenhan ayrıldı, 18 - 30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 

- İnşa edilecek konutlar 1+1 ve 2+1 evlerden oluşacak. Binalar yatay mimariye göre tasarlanacak.


- Konutlar, ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Konutlar, yüzde 10 peşinat ile 240 aya kadar vadeyle satışa sunulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak.

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

* İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade  imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık konut uygulamasının şimdilik sadece İstanbul'da başlatılacağını açıkladı.  Erdoğan, "İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." dedi. 

TOKİ eliyle kurulacak kiralama modelinde, İstanbul'da 100 bin konutun kiralanması hedefleniyor.

Kiralık Sosyal Konutlarda öncelik; işçi ve memurlar, asgari ücretli aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri olacak. Kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

Kiralık konutlar, bölgedeki rayiç bedelin yarısına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak.

Kiralık konutlar, sözleşme süresi sonunda tahliye ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden kiraya verilecek.

