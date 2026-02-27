9 bin 358 lira altı geliri olana devlet maaş verecek. Vatandaşlık maaşında sona gelindi
27.02.2026 10:51
Son Güncelleme: 27.02.2026 10:59
NTV - Haber Merkezi
Kamuoyu vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı"nın ayrıntılarına NTV ulaştı. Asgari ücretin 3'te birinden az gelire sahip olan ailelerin vatandaşlık maaşıyla desteklenmesi gündemde. Yani 9 bin 358 lira altında toplam geliri olan ailelere devlet maaş verecek. Vatandaşlık maaşı nedir, nereye başvurulacak, kimler yararlanacak? Sibel Can'ın haberi
Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" için çalışmalar sürüyor. Çalışmanın ayrıntılarına NTV ulaştı.
ŞARTLAR NE OLACAK?
En merak edilen başlık ise bu programdan faydalanma koşulları. Seçeneklerden biri ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması. Mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında gelirin 9 bin 358 liradan fazla olmaması gerekecek.
MASADA 3 SEÇENEK VAR
Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.
Diğer senaryo, desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.
Üçüncü senaryo ise asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek. Konutta destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olması planlanıyor.
Tüm bu yardımlar tek bir kart toplanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek. Bir kısmı da kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK
Gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.
Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.