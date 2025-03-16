9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ve "çevreyi taksirle kirletmek suçlarından yarın yargılanmasına başlanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen faciada 9 işçi toprak altın kalarak yaşamını yitirmişti.
İliç Cumhuriyet Başsavcılığı maden faciasına ilişkin soruşturmayı tamamlandı.
Sanıkların taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ve çevreyi taksirle kirletmek suçlarından yarın yargılanmasına başlanacak.