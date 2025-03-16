9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ve "çevreyi taksirle kirletmek suçlarından yarın yargılanmasına başlanacak.

9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor - 1

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen faciada 9 işçi toprak altın kalarak yaşamını yitirmişti.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı maden faciasına ilişkin soruşturmayı tamamlandı.

Sanıkların taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak ve çevreyi taksirle kirletmek suçlarından yarın yargılanmasına başlanacak.

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9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor - 2

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 69 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile 38 tutuksuz sanık bulunuyor.

İddianamede, tüm sanıkların taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca çevreyi taksirle kirletmek suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor - 3

RENK DEĞİŞİMİ 2 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Bilirkişi raporlarında 43 sanığa kusur verilirken, sanıklardan 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtildi.

Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen araştırma ve çözümleme tutanaklarında, yığın İliç bölgesi olduğu değerlendirilen sol üst kısımda 11 Şubat itibarıyla renk değişiminin başladığı ve 13 Şubat'ta renk değişiminin net şekilde artarak alt kısımlara doğru yoğunlaştığının görüldüğü anlatıldı.

9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor - 4

PROJEDE HATALAR BULUNDU

İddianamede, meydana gelen olayın mevzuat uyarınca iş kazası olduğu ve kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı, olayın meydana gelmesinde proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde kurulmadığı belirlendi.

Faz 4B olarak kapasite artışına gidildiği, hazırlanan projelerde tasarım hatalarının bulunduğu, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edildiği, uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmadığı tespit edildi.

9 işçi toprak altında kalmıştı: Maden faciasında yargılama başlıyor - 5

UYGUNSUZ KAPASİTE ARTIŞI BELİRLENDİ

Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bunun sonucu Faz 1, 2, 3 inşaatı sonrası çok daha olumsuz koşullardaki topografya üzerinde kapasite artışına gidildiği kaydedildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin bazı parametreler açısından aşılmış olması sebebiyle çevre kirliliğinin meydana geldiği kanaatine varıldı.

Maden sahasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.

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