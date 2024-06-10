ABD enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE verileri)
ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen mayıs ayı ABD enflasyon verileri için gözler açıklanacak verilere çevrildi. Yatırımcılar, ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımlarına yön verecek. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?
Mayıs ayı ABD enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?