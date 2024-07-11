ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi. Peki, ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde?
Haziran ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, ABD ekonomisine ilişkin ipuçları ortaya çıkacak.