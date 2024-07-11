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ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi. Peki, ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? - 1

Haziran ayı ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.  Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, ABD ekonomisine ilişkin ipuçları ortaya çıkacak.

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ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? - 3

POWELL'IN AÇIKLAMALARI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu. 

Faiz indirimi kararının enflasyonda belirli bir hedefe ulaşılmasıyla mı alınacağı yoksa enflasyon oranının genel gidişatına göre mi karar verileceğine ilişkin soru üzerine Powell, verilerin bütününü dikkate aldıklarını ve ulaşılması gereken belirli bir rakam olmadığını kaydetti.

Powell, "enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin misiniz?" sorusuna, "Buna dair biraz güvenim var." yanıtını verdi.

Fed Başkanı, "Sorun şu ki bunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin miyiz? Henüz bunu söylemeye hazır değilim." ifadesini kullandı.

Son okumaların ilerleme gösterdiğine işaret eden Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun yüzde 2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini yineledi.

Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını aktardı.

Bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" belirten Powell, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti. Analistler, özellikle çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin önemine dikkati çekerek, söz konusu verinin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmasının beklendiğini bildirdi.

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