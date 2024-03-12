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ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

Şubat ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinde yılın ikinci TÜFE verileri açıklandı. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli olmuştu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?

ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 1

ABD'de 2024 yılının ikinci enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından bekleniyordu. Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükselen ABD enflasyonu, TÜFE'de yüzde 3,1'e gerilemişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?

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ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Analistler, enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlandığını bildirdi.

Öte yandan, New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nde, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta değişmediği, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise arttığını görüldü.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 4

OCAK AYI ENFLASYONU

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik artış beklentilerinin üzerinde yükseldi. Yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.

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