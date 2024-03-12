ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2024 ABD şubat ayı TÜFE kararı)
Şubat ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinde yılın ikinci TÜFE verileri açıklandı. Piyasaya yön sinyali verecek olan ABD enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli olmuştu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?
ABD'de 2024 yılının ikinci enflasyon verileri, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından bekleniyordu. Ocak ayında beklentilerin üzerinde yükselen ABD enflasyonu, TÜFE'de yüzde 3,1'e gerilemişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?